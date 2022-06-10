Две баржи столкнулись в Новосибирском водохранилище, пострадал человек
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Столкновение двух барж произошло в Новосибирском водохранилище на переправе Спирино — Чингис. Есть пострадавший.
«Сегодня около 13 часов местного времени на паромной переправе Спирино — Чингис Ордынского района Новосибирской области допущено столкновение двух несамоходных барж, осуществляющих перевозку пассажиров и автотранспорта», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, один человек пострадал, обстоятельства произошедшего и ущерб устанавливаются.
Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.
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