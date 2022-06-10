Необычную белую нерпу обнаружили на Байкале

Белую нерпу встретил на лежбище Ушканьих островов озера Байкал государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Валерий Вторушин. Такой окрас редкость для этих животных.

«Внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников. Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей», – говорится в сообщении «Заповедного Подлеморья».



Такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений, пояснили специалисты.