32-градусная жара ожидается в Новосибирской области

© Анастасия Кораблёва
32-градусная жара ожидается в Новосибирской области
10 Июн 2022, 15:18

Жаркие выходные ожидают новосибирцев. Температура поднимется до +32. При этом местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

В ночь на 11 июня новосибирские синоптики обещают +12...+17, местами +6... +11. Днем будет +27... +32. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер будет южный, 4-9 м/с, днем порывы местами до 17 м/с.

12-13 июня ночью будет +11... +16. Днем 12 июня столбик термометра поднимется до +24...+29, 13 июня — до +26...+31.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный, с порывами днем до 17 м/с.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
Последние материалы
10 Июн, 15:18
32-градусная жара ожидается в Новосибирской области
10 Июн, 14:45
Дневник арестованного сибирского журналиста: «Видел по телеку, как тебя в Москве СОБРом брали»
10 Июн, 13:34
Необычную белую нерпу обнаружили на Байкале
10 Июн, 13:07
Две баржи столкнулись в Новосибирском водохранилище, пострадал человек
10 Июн, 11:56
Дело бывшего главы новосибирской «ЕР» дошло до суда
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования