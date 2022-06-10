32-градусная жара ожидается в Новосибирской области

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Жаркие выходные ожидают новосибирцев. Температура поднимется до +32. При этом местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

В ночь на 11 июня новосибирские синоптики обещают +12...+17, местами +6... +11. Днем будет +27... +32. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер будет южный, 4-9 м/с, днем порывы местами до 17 м/с.



12-13 июня ночью будет +11... +16. Днем 12 июня столбик термометра поднимется до +24...+29, 13 июня — до +26...+31.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный, с порывами днем до 17 м/с.