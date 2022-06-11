Митволь хочет сдать подельников по хищениям на красноярском метро

© соцсети. Олег Митволь

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которого обвиняют в хищении около 1 млрд на строительстве красноярского метро, пошел на сделку со следствиям. Он хочет дать показания против подельников. Также стали известны подробности задержания политика.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») прокомментировал уголовное дело Митволя в своем телеграм-канале.

«Мне не очень легко писать эти строки. С Олегом Митволем нас связывают многолетние товарищеские отношения, — признал единоросс. — Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений».

«При таких обстоятельствах — считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — добавил Хинштейн.

При этом, по словам депутата красноярского заксобрания Дениса Терехова, Митволя задержали еще 8 июня. Он летел с ним в одном самолете из Москвы в Красноярск. Бизнесмен был «в сопровождении двух молодых людей», рассказал Терехов. Он также воспроизвел диалог с Митволем.

- Олег, привет. Как дела?

- Прекрасно! А чего ты не в бизнесе?

- Скромный народный избранник.

…

- Метро роешь?

- Рою-рою.

«Телетрап в Емельяново подали оперативно. Но пассажиров так и не начинали выпускать. На полосу въехал белый микроавтобус, по лесенке в телетрап поднялись двое мужчин в спортивной темно-зеленой одежде и бейсболках. "Фельдъегеря, наверное, встречают", - мелькнуло в голове, — отметил Терехов. — Я поравнялось с рядом, где Митволь и парни продолжали сидеть, как будто бы никуда не спешили. Олег зачем-то нацепил на лицо нелепую ковидную одноразовую маску».

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Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Красноярский суд отправил его в СИЗО по ходатайству следствия.

Первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, ещё в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

АО «КрасноярскТИСИЗ» возглавляет Владимир Жарков, а вот его акционеры не раскрываются. С Олегом Митволем организация, по данным «Контур-Фокус», связана через дочернюю структуру — УК «Дальневосточная Строительная Компания», ее вторым учредителем является «Методический Центр по Отходам», которым владеют Олег Митволь и Павел Киреев.

Имя Киреева фигурирует в данных еще нескольких фирм, он когда-то был учредителем компании под названием «Спортбэт».

Митволь упоминается в данных более 20 организаций как действующий или бывший участник. Ему, например, принадлежит убыточный «Полигон» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), доли в ГК «Трэнд» (строительство), чистая прибыль которой в 2021 году составила 7,1 млн рублей, и в красноярской ПК «Меркурий» (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина) с чистой прибылью в 1,7 млн рублей.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их назовут: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

После ухода из Росприроднадзора Митволь стал префектом Северного административного округа Москвы. Затем он основал политическую партию «Альянс Зеленых». В 2015-м его сместили с руководящего поста в партии, а в 2016-м он возглавил список партии «Зеленые» на выборах Госдумы.