Кузбасский ефрейтор отделался штрафом за избиение солдата

© pixabay.com

Военнослужащий из Кемеровской области признан виновным в избиении солдата. Его приговорили к штрафу.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел дело ефрейтора Никиты Бублика. Его обвинили в неуставных отношениях (ч. 1 ст. 335 УК), говорится в карточке дела.

«Из-за того, что военнослужащий отказался забрать журнал вечерней проверки, ефрейтор несколько раз ударил его по голове, а также нанес два удара по плечу потерпевшего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

В томском суде уточнили, что инцидент произошел в спальнях солдатского общежития в Юрге Кемеровской области 11 февраля 2022 года. Ефрейтор также бил военнослужащего ладонью по лицу и ногой «в область ягодиц». При этом они не состояли в отношениях подчиненности.

Суд назначил Бублику штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.