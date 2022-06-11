Принадлежащая Carlsberg «Балтика» запустит новую линию розлива в Новосибирске

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Новосибирский филиал «Балтики» введет новую линию розлива. При этом пивоваренная компания принадлежит датской Carlsberg Group, которая объявила об уходе из России.

Летом 2022 года «Балтика» запустит новую линию розлива в алюминиевые банки мощностью 25 тыс. единиц в час на заводе в Новосибирске. Об этом сообщил гендиректор новосибирского завода Александр Вершинин, передает ТАСС.

Запуск новой линии позволит нарастить производственные мощности и обеспечить потребность в напитках в регионах Сибири, Урала, Дальнего Востока и в Казахстане. Планируется увеличить и объемы экспорта в Монголию, Киргизию, Китай и Армению.

Инвестиции в проект оценивались в 400 млн рублей. Средства были выделены еще до заявления Carlsberg об уходе из России.

В марте 2022 года датская Carlsberg Group объявила о полной продаже бизнеса в России из-за ситуации в Украине. «До завершения процесса мы будем поддерживать <…> сотрудников и их семьи. Любая прибыль, полученная во время гуманитарного кризиса, будет передана организациям по оказанию помощи», — говорилось в заявлении корпорации.

Carlsberg Group может продать «Балтику» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, узнали СМИ в конце апреля. С тех пор не было новых данных о потенциальной сделке.