Принадлежащая Carlsberg «Балтика» запустит новую линию розлива в Новосибирске

© corporate.baltika.ru
Принадлежащая Carlsberg «Балтика» запустит новую линию розлива в Новосибирске
11 Июн 2022, 08:11

Новосибирский филиал «Балтики» введет новую линию розлива. При этом пивоваренная компания принадлежит датской Carlsberg Group, которая объявила об уходе из России.

Летом 2022 года «Балтика» запустит новую линию розлива в алюминиевые банки мощностью 25 тыс. единиц в час на заводе в Новосибирске. Об этом сообщил гендиректор новосибирского завода Александр Вершинин, передает ТАСС.

Запуск новой линии позволит нарастить производственные мощности и обеспечить потребность в напитках в регионах Сибири, Урала, Дальнего Востока и в Казахстане. Планируется увеличить и объемы экспорта в Монголию, Киргизию, Китай и Армению.

Инвестиции в проект оценивались в 400 млн рублей. Средства были выделены еще до заявления Carlsberg об уходе из России.

В марте 2022 года датская Carlsberg Group объявила о полной продаже бизнеса в России из-за ситуации в Украине. «До завершения процесса мы будем поддерживать <…> сотрудников и их семьи. Любая прибыль, полученная во время гуманитарного кризиса, будет передана организациям по оказанию помощи», — говорилось в заявлении корпорации.

Carlsberg Group может продать «Балтику» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, узнали СМИ в конце апреля. С тех пор не было новых данных о потенциальной сделке.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
Последние материалы
11 Июн, 08:11
Принадлежащая Carlsberg «Балтика» запустит новую линию розлива в Новосибирске
11 Июн, 07:39
Кузбасский ефрейтор отделался штрафом за избиение солдата
11 Июн, 06:18
Митволь хочет сдать подельников по хищениям на красноярском метро
11 Июн, 05:39
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 99
10 Июн, 15:18
32-градусная жара ожидается в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования