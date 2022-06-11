Житель Бурятии убил знакомого отверткой, «опасаясь нападения» после спора о политике

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Житель Бурятии убил знакомого отверткой, «опасаясь нападения» после спора о политике
11 Июн 2022, 09:26

Пожилые мужчины поссорились из-за политики в Бурятии во время застолья. Конфликт закончился уголовным делом об убийстве.

59-летний мужчина выпивал со знакомыми в одном из домов села Иволгинск. Во время застолья у него возник конфликт «на политические темы» с 62-летним собутыльником, сообщили в СК РФ по Бурятии.

«Опасаясь нападения со стороны противника, обвиняемый схватил с печки отвертку и нанес ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце, — рассказали в ведомстве. — От полученных повреждений потерпевший скончался на месте».

Нападавший ушел, но продолжил выпивать в другом месте.

«Спустя некоторое время хозяин квартиры, обнаружив одного из недавних гостей мертвым, сообщил в больницу о происшествии», — отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемого задержали в его доме. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.


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