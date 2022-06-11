Огонь прошел треть миллиона гектаров леса в Сибири

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Огонь прошел треть миллиона гектаров леса в Сибири
11 Июн 2022, 10:45

Площадь лесных пожаров в Сибири с начала 2022 года почти достигла 330 тыс. га. Сильнее всего пострадали Иркутская область и Красноярский край.

С начала года огонь прошел 328,6 тыс. га леса в регионах Сибирского федерального округа, Бурятии и Забайкалье. Это следует из отчета «Авиалесохраны» за 11 июня.

В Красноярском крае огонь прошел более 116 тыс. га леса, в Иркутской области — 115,4 тыс. га. В Забайкальском крае — более 35 тыс. га.

По последним данным на 11 июня, самые крупные пожары продолжают действовать в Забайкалье на площади 809 га. Кроме того, за сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла с 19 га до 3,4 тыс. га, то есть в 181 раз.

В мае природные пожары перекинулись на жилье в Красноярском крае, Иркутской, Омской и Кемеровской областях. По официальным данным, погибли не менее 17 человек, было уничтожено около 1,3 тыс. строений, большая часть из которых — жилые дома.


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