Поголовье овец и коз сократилось в Новосибирской области на 20%
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В Новосибирской области резко сократилось поголовье овец и коз. Число коров и свиней также падает, а вот птиц — растет.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец апреля 2022 года составила 457,6 тыс. штук. Это на 3,6% меньше, чем на аналогичную дату 2021-го, говорится в опубликованном отчете Новосибирскстата.
Поголовье коров сократилось на 3,9%, свиней — на 1,9%, а овец и коз — сразу на 20,9% (до 182,9 тыс. штук).
«В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 24,5% поголовья крупного рогатого скота, 15,6% — свиней, 94,1% — овец и коз», — уточнили в Новосибирскстате.
Поголовье птиц выросло на 7,9% до 9,6 тыс.
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