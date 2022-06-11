Поголовье овец и коз сократилось в Новосибирской области на 20%

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В Новосибирской области резко сократилось поголовье овец и коз. Число коров и свиней также падает, а вот птиц — растет.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец апреля 2022 года составила 457,6 тыс. штук. Это на 3,6% меньше, чем на аналогичную дату 2021-го, говорится в опубликованном отчете Новосибирскстата.

Поголовье коров сократилось на 3,9%, свиней — на 1,9%, а овец и коз — сразу на 20,9% (до 182,9 тыс. штук).

«В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 24,5% поголовья крупного рогатого скота, 15,6% — свиней, 94,1% — овец и коз», — уточнили в Новосибирскстате.

Поголовье птиц выросло на 7,9% до 9,6 тыс.

