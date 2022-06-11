Рейс «Аэрофлота» из Омска в Москву отменили из-за неисправности

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Пассажирский самолет не смог вылететь из Омска в Москву из-за технической неисправности. Прокуратура начала проверку.

Рейс «Аэрофлота» № 1639 «Омск-Москва» 11 июня отменили из-за «технической неисправности самолета». Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Пассажиры переоформлены на ближайшие рейсы данной авиакомпании, 147 пассажиров, в том числе 20 детей, обеспечены напитками и питанием», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура объявила проверку.