Рейс «Аэрофлота» из Омска в Москву отменили из-за неисправности
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Пассажирский самолет не смог вылететь из Омска в Москву из-за технической неисправности. Прокуратура начала проверку.
Рейс «Аэрофлота» № 1639 «Омск-Москва» 11 июня отменили из-за «технической неисправности самолета». Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Пассажиры переоформлены на ближайшие рейсы данной авиакомпании, 147 пассажиров, в том числе 20 детей, обеспечены напитками и питанием», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура объявила проверку.
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