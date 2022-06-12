Уголовное дело возбуждено после крушения поезда с лесом и свинцом в Красноярском крае
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В Красноярском крае сошел с рельсов поезд, груженый древесиной и концентратом свинца. Возбуждено уголовное дело. Фото.
24 вагона грузового поезда сошли с рельсов неподалеку от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края. В них перевозили лес и концентрат свинца, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«Падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта).
По данным газеты «Город, А», древесину в поезде везли из Лесосибирска в Китай.
Ачинская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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