Арестованный за «фейки» новосибирский экс-священник пропал из СИЗО в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге из СИЗО пропал новосибирский экс-священник Иоанн Курмояров, которого арестовали по статье за «фейки» про российскую армию. Адвокат Курмоярова опасается, что на его подзащитного могли оказывать давление или применять к нему насилие.

В Санкт-Петербурге пропал экс-священник Иоанн Курмояров, арестованный по делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна.

По словам Крикуна, 10 июня он пришел в СИЗО-1 «Кресты-2» на встречу с подзащитным, но сотрудники бюро пропусков сообщили, что Курмоярова в следственном изоляторе нет. Сотрудники СИЗО-6 «Горелово» тоже сказали, что священник к ним не поступал. Адвокату порекомендовали обратиться в ИВС, но и там Курмоярова не оказалось.

Ранее следователь Лужецкий говорил Крикуну, что «несмотря на все его усилия отец Иоанн вину признавать не хочет», и попросил «поработать» с ним, пообещав вписать в дело смягчающие обстоятельства, уточнил адвокат.

Суд по избранию меры пресечения священнику проходил без защитника. «Следователь скорее всего, намеренно морочил [адвокату] голову, все время оттягивал встречу, чтобы на суде у него не было адвоката», — рассказывал изданию брат отца Иоанна Александр Курмояров.

Крикун опасается, что на его подзащитного могли оказывать давление или применять к нему насилие.

«У меня складывается устойчивое убеждение, что поведение следователя Лужецкого в первый день „работы“ с отцом Иоанном, его предложения мне продолжить начатое им давление на обвиняемого, а так же отсутствие отца Иоанна для его защитника во всех учреждениях УФСИН по СПБ, могут свидетельствовать о применении к нему недозволенных методов расследования и попытках скрыть следы этого преступления», — отметил Крикун письме, переданном правозащитнику и архиепископу Григорию Михнову-Вайтенко.

Утверждается, что дело на Курмоярова завели из-за видео под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?», и оно касалось «спецоперации» в Украине. Священника задержали, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

В декабре 2021 года Курмояров потребовал от Следственного комитета возбудить уголовное дело на министра обороны РФ Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих и экстремизм из-за скандального храма Минобороны.



В июне 2020 года иеромонаха Иоанна Курмоярова запретили в служении на два месяца «в связи с несоответствием званию клирика РПЦ». Он не мог совершать таинства, носить рясу и иерейский крест. Причиной запрета стала публикация священника с критикой главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот», рассказывала Тайга.инфо.



Позже новосибирский митрополит Никодим снял запрет в служении в отношении иеромонаха Иоанна Курмоярова. Преподавать в духовной семинарии и оставаться в Новосибирске ему не разрешили. В августе 2020 года иеромонаха уволили из семинарии и выселили из общежития, несмотря на то, что временная прописка у него была продлена на два года. По словам Курмоярова, приказ об увольнении из семинарии издали только через 12 дней после окончания договора, что не может считаться законным.



Митрополит Никодим, как утверждал иеромонах, «препятствовал» его переходу в другие епархии РПЦ и «оказывает влияние на архиереев», которые приглашают Курмоярова на работу. Один из митрополитов сказал иеромонаху, что не возьмет его в штат из-за «характеристики» Никодима.

*Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».