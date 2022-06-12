Автомобиль упал в пруд в Красноярском крае. Пассажиры погибли

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Автомобиль упал в пруд в Красноярском крае. Пассажиры погибли
12 Июн 2022, 16:12

Под Минусинском автомобиль опрокинулся в пруд. Погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. Полиция начала проверку.

В Минусинском районе автомобиль упал в водоем — водитель и пассажиры погибли, сообщает ТВК.

Трагедия произошла на выезде из деревни Большая Иня. 18-летний водитель ВАЗ 21093 не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась в пруд.

Кроме водителя, в машине были 17-летняя девушка и 19-летний парень. Полиция начала проверку. 


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