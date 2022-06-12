Проезд в общественном транспорте Иркутска подорожает на 75%

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Проезд в общественном транспорте Иркутска подорожает на 75%
12 Июн 2022, 14:02

В иркутских автобусах, троллейбусах и трамваях проезд вырастет с 15 до 25 рублей. Постановление об этом подписал мэр города Руслан Болотов.

Проезд в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Иркутска вырастет до 25 рублей. Постановление об этом 2 июня подписал мэр Руслан Болотов, сообщает Ирсити.Ру.

Изменения коснутся всех маршрутов, где перевозчики работают по регулируемым тарифам. Сейчас их обслуживают два муниципальных предприятия: это 33 автобусных маршрута, на которых работает «Иркутскавтотранс», а также все трамвайные и троллейбусные маршруты «Иркутскгортранса».

Изменения вступят в силу после того, как проведут конкурс на перевозку автомобильным и электрическим транспортом по регулируемым тарифам. Предполагается, что он состоится не позднее 14 июля, сообщала в апреле заммэра Татьяна Макарычева. 

До проведения конкурса и заключения контрактов муниципальные предприятия будут возить пассажиров по прежней цене, то есть за 15 рублей.

Отметим, что в Иркутске — один самых низких тарифов в региональных центрах во всей России.


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