Подросток утонул в озере у комплекса «Мира Термы» в Новосибирске
© t.me/ngs_news
Тело подростка нашли в озере Лесное, рядом с термальным комплексом «Мира Термы» в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.
В Новосибирске в озере Лесное утонул ребенок, сообщает НГС со ссылкой на очевидца.
«Мальчишка утонул прямо сейчас. Тело подняли. Озеро рядом с „Мира Термы“ в Сосновом Бору», — рассказал собеседник редакции.
В Следственном комитете изданию подтвердили информацию о гибели ребенка. По данным ведомства, подросток 2007 года рождения.
Заельцовский межрайонный следственный отдел начал проверку.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Автомобиль упал в пруд в Красноярском крае. Пассажиры погибли Подросток утонул в озере у комплекса «Мира Термы» в Новосибирске Проезд в общественном транспорте Иркутска подорожает на 75% Арестованный за «фейки» новосибирский экс-священник пропал из СИЗО в Санкт-Петербурге Уголовное дело возбуждено после крушения поезда с лесом и свинцом в Красноярском крае
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo