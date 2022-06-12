Подросток утонул в озере у комплекса «Мира Термы» в Новосибирске

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Подросток утонул в озере у комплекса «Мира Термы» в Новосибирске
12 Июн 2022, 14:55

Тело подростка нашли в озере Лесное, рядом с термальным комплексом «Мира Термы» в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.

В Новосибирске в озере Лесное утонул ребенок, сообщает НГС со ссылкой на очевидца.

«Мальчишка утонул прямо сейчас. Тело подняли. Озеро рядом с „Мира Термы“ в Сосновом Бору», — рассказал собеседник редакции.

В Следственном комитете изданию подтвердили информацию о гибели ребенка. По данным ведомства, подросток 2007 года рождения. 

Заельцовский межрайонный следственный отдел начал проверку.


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