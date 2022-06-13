Жителя Бурятии убили кинжалом из-за громко работающего телевизора

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Жителя Бурятии убили кинжалом из-за громко работающего телевизора
13 Июн 2022, 13:19

Дело жителя Улан-Удэ, которого обвиняют в убийстве знакомого, дошло до суда. Он мог зарезать собутыльника кинжалом из-за громко включенного телевизора.

Управление СК по Республике Бурятия завершило расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК в отношении 52-летнего жителя Железнодорожного района, которого обвиняют в убийстве знакомого во время застолья, сообщили в пресс-службе ведомства 13 июня.

По версии следствия, в одной из квартир в доме на улице Буйко в Улан-Удэ жили четверо мужчин, вместе они часто выпивали. 10 апреля 2022 года вечером во время очередного застолья два собутыльника поссорились из-за громкости звука телевизора. Один из них схватил кинжал и ударил противника в грудную клетку, плечо и бедро. 57-летний мужчина скончался на месте. Но застолье продолжилось. Позже с работы вернулся четвертый жилец квартиры и вызвал полицию.

«В ходе осмотра с места происшествия изъяты нож и кинжал, которые могли служить орудием преступления. Обвиняемый из-за алкогольного опьянения, в котором он находился в момент ссоры с потерпевшим, не помнил, каким именно ножом орудовал, — уточнили в СК. — В ходе медико-криминалистической экспертизы установлено, что ранения потерпевшему нанесены клинком с двусторонней заточкой, коим являлся представленный эксперту кинжал».

Дело направили в суд.


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