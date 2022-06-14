Молния ударила в двух детей в Хакасии

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В Хакасии двое детей серьезно пострадали после удара молнии. Один из них попал в реанимацию.

«В Саяногорске удар молнии поразил двух детей 2008 гогда рождения, которые стояли на улице рядом с баллоном для накачки воздушных шаров. Сейчас оба в больнице», — сообщили в ГУ МЧС по Хакасии.

По данным минздрава республики, состояние пострадавших стабильное. Один из них находится в детском отделении больницы, другой — в реанимации.