Тело подростка нашли в Енисее возле Красноярска

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Подросток утонул в Енисее при попытке переплыть протоку с одного берега на другой. Приятелей ребенка спасли очевидцы. Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

15-летний подросток утонул в протоке реки Енисей под Красноярском, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 13 июня.

По данным следствия, днем подросток отдыхал на острове Татышев в компании сверстников. Трое подростков решили переплыть протоку с одного берега на другой. Во время купания, пересекая водоем, один из мальчиков не рассчитал свои силы и скрылся под водой.



«Находившиеся поблизости взрослые люди, ставшие очевидцами трагедии, попытались спасти тонувшего, однако своими силами не смогли его обнаружить. Очевидцы оказали помощь двум другим подросткам», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что подростков вытащил из воды мимо проплывавший на надувной доске мужчина.

Позже тело утонувшего подростка нашли, заявили в краевой Службе спасения.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки.