Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 102

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:50 Секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов предложил ввести «ввести регулирование блогерской деятельности в России».

«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование… Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях, — цитирует Точенова РИА Новости. — Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца».

При этом еще в 2014 году был принят закон, обязывающий блогеров с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре, который вел «реестр блогеров». Но в 2017-м его отменили.

10:32 Падеж скота произошел в Карагандинской области Казахстана из-за перебоев с поставками вакцин из России и Украины. Коровы и телята массово погибли от анаэробной инфекции, передает «Астана». План прививок сорвался после 24 февраля.

«Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что там, если по плану, в этом селе мы должны провакцинировать 3 тыс голов, — рассказал руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайырбек Турсынбеков. — А мы провакцинировали всего 25%. Потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация мы объем тоже не дополучили».

10:26 На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов и гранатометов, передает «Интерфакс». По данным первой стороны, пограничники сразу же заняли боевые позиции.



Представители государств уже провели телефонные переговоры, а на место выехали начальники погранотрядов сторон.

10:20 Одни из крупнейших в мире банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказываются от операций с российскими долговыми обязательствами, передает Bloomberg.

В июне власти США ужесточили финансовые санкции и запретили покупать как новые, так и существующие долговые ценные бумаги, выпущенные РФ.



Главное на утро 13 июня

• На сайте «Известий» появился материал «Обращение Сергея Кириенко на День России» (его позже удалили, копия страницы доступна в архиве). В нем от имени замглавы администрации президента РФ говорится, что «вся Россия будет восстанавливать Донбасс»: «Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета — даже ценой временного снижения уровня жизни страны».

В «Известиях» утверждают, что подверглись хакерской атаке, а материал от имени Кириенко был подложным: «Утром 12 июня группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников "Известий" и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения. Часть информации была опубликована, однако сотрудники МИЦ "Известия" оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта».

• В Москве на активиста Георгия Воронцова напали неизвестные. Его избили и несколько раз выстрелили в него из травматического оружия, передает ОВД-инфо**.

Мужчина зафиксировал травмы в поликлиники, но в в полиции у него отказались принимать заявление о преступлении. Там утверждали, что он должен писать его по месту регистрации. При этом сосед Воронцова, видевший нападение, предположил, что неизвестные сели в полицейский автомобиль и уехали — сначала они свернули за угол, а затем оттуда появилась машина, рассказали правозащитники. Он также пытался обратиться в правоохранительные органы, но и ему отказали, утверждая, что заявление может писать только пострадавший.

Воронцову уже поступали угрозы из-за его оппозиционной деятельности, но в полиции и на это отказывались реагировать.

• В Украине наложен арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России на предприятия по производству минеральных вод, сообщила Генпрокуратура страны. Имя предпринимателя и названия компаний не уточняются. Арестованные активы оцениваются в 53,4 млн гривен (1,8 млн долларов).

По данным УНИАН, речь идет о российском миллиардере Михаила Фридмане, а «один из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины» — это компания «Моршинская».

• Российские торговые центры, принадлежащие Crocus Group, лишились около 30% якорных арендаторов, сообщил РБК первый вице-президент группы Эмин Агаларов. Они занимали до 40% площадей комплексов.

«Сегодня мы просели на 20–30% по посещаемости, но если у тебя нет «якорей», у тебя нет посетителей», — отметил Агаларов.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.