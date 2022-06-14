Новосибирского депутата назначили «советником главы ДНР»

© t.me/r_antonov. Ростислав Антонов (справа)

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов назначен «советником главы» признанной Кремлём «ДНР». В родном городе он представляет интересы избирателей Железнодорожного района.

Глава «ДНР» Денис Пушилин назначил Антонова «внештатным сотрудником в качестве советника». По словам депутата, его сделали «советником по гуманитарным вопросам».

«С 2014 года для меня Донецк стал вторым родным городом. Все эти годы я прожил держа в сердце боль и страдания дончан, их победы и поражения, разделяя их любовь к родному краю и своему городу. Их сила духа и воля к победе вызывает у меня искреннее восхищение, — написал Антонов в своем телеграм-канале. <…> Официальный статус позволит действовать с большей отдачей. Именно в таком ключе я это решение и воспринимаю».

Антонов утверждает, что «все свои обязательства перед избирателями» в Новосибирске выполнит «в полном объеме».

Ростислав Антонов родился в 1977 году. Окончил факультет истории международных отношений Томского государственного университета. Впервые прошел в горсовет Новосибирска в сентябре 2020 года по округу № 6 в Железнодорожном районе. Он входил в независимую коалицию «Новосибирск 2020», но в итоге баллотировался не под ее эгидой, опередив представителя КПРФ без соперника из «Единой России» (это могло свидетельствовать о предварительных договоренностях между некоторыми сторонами процесса).

Антонов входит в комиссии по градостроительству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления их полномочий. Остается независимым депутатом, хотя в 2021 году вступил во фракцию ЛДПР, но уже через месяц ушел из нее, что привело к ее распаду. Антонов, в частности, призывал провести специальное заседание комиссии по профилактике экстремизма из-за детей мигрантов, чтобы заняться «противодействием образованию этнических анклавов».