Терминал Газпромбанка взломали в Новосибирске

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В Новосибирске ограбили банкомат Газпромбанка. Камеры в помещении были закрашены.

По словам нашего подписчика, по адресу Героев Труда, 18 совершено Ограбление терминала Газпромбанка произошло на улице Героев Труда,18. Об этом сообщил паблик «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте» 14 июня.

Банкомат находится в торговом центре в Академгородке. Продавцы магазинов рассказали «Родным берегам», что поначалу на вскрытый терминал никто не обратил внимания. Только через час после открытия вызвали полицию.

Преступление могло произойти примерно в 03:00. При этом соседний банкомат «Тинькофф» не был тронут. Все камеры были закрашены.