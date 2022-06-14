«Единая Россия» выдвинула действующего главу Бурятии на губернаторские выборы

© egov-buryatia.ru. Алексей Цыденов (мужчина в народном костюме)

«Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Алексея Цыденова кандидатом партии на выборах главы Бурятии. Голосование пройдет в сентябре.

Решение было принято на ХХХIII конференции реготделения, сообщает «Единая Россия» в тг-канале. На мероприятии Цыденов выступил с докладом о своей работе за пять лет.



Ранее сообщалось, что Цыденов, возглавивший республику в 2017 году, намерен принять участие в выборах. В частности, он встречался с однопартийцами в конце мая, когда в местных СМИ сообщалось о начале пpaймepиз.

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Праймериз прошли по одной из закрытых моделей, то есть без участия избирателей. Кто были соперниками Цыденова и были ли они вообще, на сайте реготделения партии не сказано.

Бывший чиновник минтранса РФ, уроженец Забайкалья Алексей Цыденов победил на выборах главы Бурятии в 2017 году, получив более 87% голосов пришедших на участки.

Новые губернаторские выборы назначены в Бурятии на 11 сентября 2022 года.

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