Совладелец разрезов «Сибантрацита» поменял собственников

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Совладелец разрезов «Сибантрацита» поменял собственников
14 Июн 2022, 10:15

Угольные разрезы группы «Сибантрацит» сменили собственника. Их совладельцем официально стала структура, связанная с Максимом Барским и Альбертом Авдоляном.

ООО «Печорская горная компания», которая владеет долями в разрезах «Восточный» в Новосибирской области и «Кийзасский» в Кузбассе, сменила собственников. Компания принадлежала кипрскому «Сибантрацит Пиэлси», но с 10 июня ей владеет московское ООО «Сибан Холдинг», говорится в сервисе «Контур. Фокус».

«Сибан Холдинг» принадлежит Максиму Барскому и ООО «А-Проперти развитие», которым владеет АО «А-Проперти холдинг», учрежденное Альбертом Авдоляном.

Теперь «Сибан Холдинг» и «Печорская горная компания» полностью владеют новосибирским «Разрезом Восточны». «Печорской горной компании» также принадлежит 10% в «Разрезе Кийзасский, остальные доли — в собственности у кипрских «Аллевия Инвестментс Лимитед» и «Хиллестрато Инвестментс Лимитед».

«Сибантрацит Пиэлси» остался владельцем «Управляющей компании „Сибантрацит“».
Выручка «Разреза Восточный» в 2021 году составила 38,1 млрд рублей, чистая прибыль — 13,9 млрд. «Разрез Кийзасский» показал выручку в 44,8 млрд и прибыль в размере 14,3 млрд.

Основатель корпорации Дмитрий Босов скончался в мае 2020 года, после этого его супруга Катерина возглавила совет директоров «Сибантрацита». Она покинула пост в октябре 2020 года. О том, что «Сибан Холдинг» приобрел «Сибантрацит» у группы АЛЛТЕК стало известно осенью 2021 года.

Альберт Авдолян — создатель компании Yota. Максим Барский — экс-гендиректор «Сибантрацита».

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Его запасы составляют 468,1 млн т антрацита и угля (по классификации JORC).

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