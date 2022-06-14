Жительница Тувы избила и зарезала грудного ребенка подруги из-за его плача

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Жительница Тувы признана виновной в жестоком убийстве младенца подруги. Она зарезала его и спрятала в палисаднике соседнего дома.

Жительница села О-Шынаа со своим шестимесячным ребенком пришла в гости к 49-летней знакомой в частный дом в селе Самагалтай Тес-Хемского района Тувы.

«После совместного распития спиртного между 15–16 часами женщина, оставив спящего грудного сына с подругой, ушла, чтобы снять наличные деньги, — рассказали в СК РФ по Туве. — Через некоторое время мальчик, проснувшись, начал плакать, отчего осужденная, разозлившись, что ребенок плачет, не дает ей спать и раздражает ее, нанесла неоднократные удары кулаками по голове, а затем — один удар ножом в лицо ребенка».

Мальчик погиб на месте. После этого хозяйка дома положила тело в спортивную сумку и спрятала в палисаднике соседнего дома, считает следствие.

Дело возбудили по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 13 годам колонии общего режима.

Решение пока не вступило в силу.