Спад жары и грозы: прогноз погоды в Новосибирске
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Грозы с порывистым ветром и небольшое понижение температуры прогнозируются в Новосибирске.
С 15 по 17 июня в Новосибирске ожидается местами кратковременный дождь, гроза,порывы ветра до 17 м/с, сообщает мэрия.
15 июня температура ночью составит +16..+18 , днем +23..+25, ветер будет юго-западный: ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.
16 июня ночью ожидается +12..+14, днем +21..+23, ветер северо-западный: 6-11 м/с, ночью порывы до 16 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.
17 июня ночью прогнозируется +11..+13, днем +21..+23, ветер северо-западный, 4-9 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.
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