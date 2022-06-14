Спад жары и грозы: прогноз погоды в Новосибирске

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Спад жары и грозы: прогноз погоды в Новосибирске
14 Июн 2022, 13:08

Грозы с порывистым ветром и небольшое понижение температуры прогнозируются в Новосибирске.

С 15 по 17 июня в Новосибирске ожидается местами кратковременный дождь, гроза,порывы ветра до 17 м/с, сообщает мэрия.

15 июня температура ночью составит +16..+18 , днем +23..+25, ветер будет юго-западный: ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.

16 июня ночью ожидается +12..+14, днем +21..+23, ветер северо-западный: 6-11 м/с, ночью порывы до 16 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.

17 июня ночью прогнозируется +11..+13, днем +21..+23, ветер северо-западный, 4-9 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.


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