«Аракчеевская» группировка Новосибирска: барахолка, конфликты с «Первомайскими» и «Труновскими»

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В Новосибирске журналисты нашли особняк, который, предположительно, построил один из бывших лидеров криминального мира города Виктор Аракчеев. Его называли знакомым Александра Трунова, а за убийством могло стоять ОПС «Первомайские». Тайга.инфо рассказывает, что известно об Аракчееве из показаний киллеров, которые пошли на сделку с силовиками.

Журналисты «НГС» обнаружили особняк, который, по словам жителей, мог принадлежать авторитетному бизнесмену Виктору Аракчееву. Он находится в частном секторе на улице Халтурина в Ленинском районе города и был построен в 1995 году. Там же Аракчеева расстреляли вместе с женой в 1996-м.

Тайга.инфо узнала некоторые подробности жизни Аракчеева из материалов уголовного дела бизнесмена Анатолия Радченко, которого суд признал виновным в организации нескольких убийств и называл руководителем бригады киллеров в ОПС «Труновские» Александра Трунова. Они сами, напомним, полностью отрицают вину и говорят о заказном характере дела со стороны конкурентов и силовиков.

«Аракчеевские»

Виктор Васильевич Аракчеев родился в 1952 году. Он был знаком с Труновым и его ближайшим окружением, как минимум, с начала 1980-х.

Одна из собеседниц НГС утверждала, что Аракчеев «вернулся из армии в конце 80-х», где служил на морфлоте. Но это вряд ли возможно, потому что еще в 1983 году Ленинский районный суд приговорил Аракчеева и двоих его знакомых к реальным срокам по ч. 3 ст. 206 и ч. 1 ст. 218 УК РСФСР (хулиганство с применением оружия и незаконное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов), следует из материалов, имеющихся в распоряжении Тайги.инфо.

Аракчеева вместе с Николаем Акеньшиным признали виновным в нападении с ножами на Алексея Корниенко, который впоследствии, по версии силовиков, стал одним из лидеров ОПС «Труновские», где отвечал за «экономические вопросы». Самого Корниенко, известного по прозвищу «Студент», убили 1 марта 2004 года.

Николая Акеньшина в криминальном мире знали как Кешу, он руководил одной из группировок Ленинского района. 30 марта 2004 года Кешу расстреляли возле собственного гаража. И если по горячим следам его смерть объясняли войной с группировкой из Первомайского района, подконтрольной авторитету Андрею Старых, то через несколько лет в ней обвинили «труновских». По версии следствия, киллеры Дмитрий Буоль, Сергей Камарницкий и Виталий Зайцев расстреляли Кешу у его гаража из пистолета-пулемета. При этом скончался тот только после контрольного выстрела в голову, его нашли стоящим на коленях с опущенным к земле лицом.



Дело Александра Трунова и Анатолия Радченко строилось на показаниях киллеров. Они, в частности, утверждали, что именно Трунов и Радченко заказали им Акеньшина из-за того, что тот застрелил Алексея Корниенко в марте 2004-го, а в феврале того же года участвовал в покушении на Андрея Боженко — оба были «старшими» участниками ОПС «Труновские».

«Годом создания «Ленинского» преступного сообщества считается 1984 год, активными участниками на то время являлись: Русских Н.А., Аракчеев В.В., [экс-депутат заксобрания Олег] Сметанин, Джигирис И.И., Пыренков Н.А., Бойков С.Н., Корниенко А.А., Елькин В.А., Зеленцов А.М., Серов И.В., Трунов А.А., Нагибов М.Н., Ермолин В.Н.», — в то же время говорилось в аналитической записке уже ликвидированного ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу (документ готовили в 2009 году).

В 2000-х полиция и СМИ начали относить «Аракчеевских» к «Ленинской» ОПС. Но, как таковой единой «Ленинской» группировки не существовало, следует из показаний членов различных объединений. Это же подтверждает раздел некогда крупнейшего вещевого рынка Сибири — Гусинобродской барахолки — на сферы влияния в 1994-1995 годах. Его территории распределялись между «Труновской», «Первомайской», «Кувалдинской», «Успеховской» и «Аракчеевской» группировками, говорили киллеры следствию.

А вот что рассказал один из засекреченных свидетелей по делу Радченко из числа членов ОПС «Первомайские»: «Почти с самого начала вступления в группировку мне стало известно, что в Новосибирске существуют и иные преступные группировки, такие как: „Труновская“, „Успеховская“, „Кувалдинская“ (Сметанинская), „Климовские“ („Рожковские“, „Аракчеевские“). С вышеперечисленными преступными группировками „Первомайским“ необходимо было считаться, т. к. указанные группировки обладали авторитетом и имели определенное количество бойцов, оружия и могли в случае конфликта применить физическую силу. Иных преступных группировок для членов „Первомайской“ группировки просто не существовало. Это означало, что если человек представлялся членом какой-либо неизвестной группировки, члены „Первомайской“ группировки имели право его просто избить и не считаться с его доводами».

Утверждалось, что прозвищем Аракчеева было «Ракчей». Журналист «Новосибирских новостей» Виктор Антропов называл Аракчеева «патриархом местного рэкета». По словам одного из старейших членов ОПС «Труновские» Александра Зеленцова, Аракчеев занимался торговлей спиртным, «в основном вином и пивом».

Кроме того, в 2011 году член ОПС «Труновские» Андрей Боженко («Берия») утверждал, ссылаясь на уже покойного Алексея Корниенко, что в 1990 году был убит «следователь милиции или прокуратуры», которые расследовал уголовное дело в отношении Аракчеева. Сам «Ракчей» был расстрелян в собственном доме в феврале 1996 года. За его убийством могли стоять члены ОПС «Первомайские».

«Убийство <…> Виктора Аракчеева, организованное одним из главарей Первомайки (позже тоже убитым из автомата), пытались повесить на Трунова. Хотя тогда опера из РУОПа задержали пацана, звонившего из таксофонов аракчеевцам: он просил денег за информацию о заказчике и представлялся „киллером“», — рассказывали «Новосибирские новости».

Но и после гибели лидера «Аракчеевские» продолжили существовать, следует из показаний членов ОПС «Труновские». Например, в 1996-1997 годах у представителей этих группировок возник «бытовой» конфликт, не имевший ничего общего с возможным переделом сфер влияния: кто-то из «Аракчеевских» пытался «мошенническим путем» завладеть квартирой родственников члена «Труновских» Олега Останина, а тот попросил его помочь. Стороны даже забили «стрелку», но «Аракчеевские», по словам Андрея Боженко, не приехали.

Кроме того, киллер Хасан Ганеев рассказывал следствию, что другой убийца, осужденный Дмитрий Буоль, занял у «Аракчеевских» 15 тыс. долларов на «организацию концертов» и не рассчитался с ними. Весной 1997 его похитили.

«„Аракчеевские“ похитили Буоля и держали в гараже, но тот сбежал, и необходимо было рассчитаться за него с ними, — говорил Ганеев следователям в рамках уголовного дела „Труновских“. — [Осужденный за „руководство бригадой киллеров“ Анатолий] Радченко сказал мне взять эти деньги из средств, которые собирали с коммерсантов на Гусинобродском вещевом рынке, и что согласовал этот вопрос с Труновым».

Ганеев встретился с «Аракчеевскими» у цирка, передал 15 тыс. долларов, и те сказали, что больше не имеют претензий к Буолю.

Сейчас экс-руководитель пресс-службы УВД по Новосибирской области Владимир Чеплыгин утверждает, что Аракчеева могли убить после того, как у «„ленинских“ перехватили большую партию наркотиков, и вроде как пошел слух, что он сдал эту партию»: «Неизвестно, на самом деле сдал — не сдал, но слух такой пустили свои же. Вот свои же, „ленинские“, его и убили якобы за связь с органами». В то же время, по его словам, автомат, из которого убили Аракчеева, позже появился в деле об убийстве лидера ОПС «Первомайские» Александра Нестеренко — его место во главе сообщества занял Андрей Старых.

По данным сервиса «Контур. Фокус», в 1991 году в Новосибирске было зарегистрировано А/О «Марафон», которое возглавлял полный тезка Аракчеева. Фирма находилась в здании Новосибирского музыкального колледжа на улице Ядринцевская, она ликвидирована в 2007-м.

Ярослав Власов