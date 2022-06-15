Буквы Z и V появились на нелегальных ларьках в Новосибирске

© t.me/sveta_kaverzina
Буквы Z и V появились на нелегальных ларьках в Новосибирске
15 Июн 2022, 06:24

В Новосибирске провластная символика «спецоперации» в Украине появилась на уличных торговых палатках, чтобы их «не тронули». Возможно, речь идет о нелегальных точках.

В Новосибирске буквы Z и V появились на нелегальных уличных торговых точках. Об этом сообщила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Новая фишка. Теперь нелегальные уличные торговцы на своих палатках размещают вот такие надписи, „чтоб не тронули“. Кто же нынче Z сносить будет, это же дискредитация армии. Паразитизм на патриотизме», — отметила Каверзина в телеграме.

Фото t.me/sveta_kaverzina

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста
Последние материалы
15 Июн, 15:17
Китайцы хотят локализовать в Иркутске производство электромобилей и электробусов
15 Июн, 14:12
В «Бруснике» рассказали, как преобразится левый берег Иртыша в Омске
15 Июн, 14:07
Депутаты раскритиковали новые «мусорные концессии»: «Госуправление в Новосибирской области деградирует во всех сферах»
15 Июн, 12:54
Картофель подорожал более чем вдвое, морковь — на четверть: обзор цен в Новосибирске
15 Июн, 12:15
Новосибирские депутаты признали «несостоявшейся» мусорную реформу: «Губернатору было бы интересно затеять служебную проверку»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования