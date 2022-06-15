Буквы Z и V появились на нелегальных ларьках в Новосибирске

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В Новосибирске провластная символика «спецоперации» в Украине появилась на уличных торговых палатках, чтобы их «не тронули». Возможно, речь идет о нелегальных точках.

В Новосибирске буквы Z и V появились на нелегальных уличных торговых точках. Об этом сообщила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Новая фишка. Теперь нелегальные уличные торговцы на своих палатках размещают вот такие надписи, „чтоб не тронули“. Кто же нынче Z сносить будет, это же дискредитация армии. Паразитизм на патриотизме», — отметила Каверзина в телеграме.

Фото t.me/sveta_kaverzina