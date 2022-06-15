Красноярскую систему здравоохранения настраивают для сокрытия нарушений — аудиторы

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Информационные системы в Красноярской краевой офтальмологической больнице настроены так, чтобы скрывать нарушения, заявили в региональной Счетной палате. Пациентам отводят только 14 дней, чтобы записаться на прием при условии, что большинство мест уже отданы другим.

Счетная палата по предложению губернатора проверила государственную «Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени Макарова». Часть отчета опубликовал депутат заксобрания Александр Глисков в своем телеграм-канале.

Аудиторы выяснили, что запись на амбулаторный прием в учреждение ведется через региональную медицинскую информационную систему qMS, а на госпитализацию — через «систему планирования госпитализаций». При этом запись с них открывается только на 14 дней, если же в пределах этого срока все специалисты заняты или нет свободных мест, то запись отсутствует. «Поэтому средний срок ожидания помощи не может превысить 14 дней», — подчеркнули в Счетной палате.

Но «фактические сроки ожидания» при таком подходе не учитываются. «Следовательно, министерство здравоохранения Красноярского края получает данные о соблюдении предельных сроков ожидания и не предпринимает меры изменению сложившейся системы записи пациентов», — заметили аудиторы.

«В 2020 году в систему планирования госпитализаций запись на плановую госпитализацию открывается только на 60 мест в офтальмологическое отделение микрохирургии глаза № 1, при этом 42 места (или 70%) уже зарезервированы непосредственно для пациентов консультативно-диагностической поликлиники и больных с острыми состояниями. Оставшиеся 18 мест резервируются самостоятельно краевыми учреждениями здравоохранения по принципу „скорости подачи заявки“. <…> Длительные срок ожидания медицинской помощи повышают вероятность ухудшения состояния пациентов».

«Информационные системы настраиваются таким образом, чтобы скрыть нарушения», — подчеркнули аудиторы.

Депутат Александр Глисков назвал выводы Счетной палаты «шокирующими». «В результате есть факты, когда вместо 14 пациенты ждут 220 дней. Уверен, такая система действует не только в офтальмологической больнице», — отметил он.

Обязанности главного врача Красноярской краевой офтальмологической больницы исполняет Людмила Черных. Учреждение подотчетно региональному минздраву во главе с Борисом Немиком.