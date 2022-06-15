Движение по Ипподромской ограничат в Новосибирске до конца сентября

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Проезжую часть по улице Ипподромская сузят в Новосибирске. Ограничения движения продлятся до 20 сентября.

Ипподромскую магистраль сузят на восемь метров у дома №120 по улице Николая Островского. Об этом говорится в проекте постановления мэрии.

Проезжую часть планируется перекрыть с 20 июня до 20 сентября из-за земляных работ по техническому перевооружению тепловой сети.

