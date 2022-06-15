Власти провели фестиваль с бюстом Берии и немецкой формой под Новосибирском

© nso.ru. Бюсты Дзержинского, Сталина, Берии и Ленина

В Новосибирской области прошел фестиваль реконструкторов «Сибирский огонь». Некоторые участники были в немецкой форме, а на торговых лотках обнаружились бюсты Сталина и Берии. Фоторепортаж Тайги.инфо.

Фестиваль «Сибирский огонь» прошел около деревни Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области. На него пришли губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин и депутат Госдумы Олег Иванинский (все — «Единая Россия»).

«Важно, что с годами к нам приходит осознание значения этого праздника: день рождения государства с особой миссией [12 июня]. Президент России Владимир Путин сказал глубокие правильные слова: российский народ и российское государство обладают исключительным правом на суверенитет», — считает Травников.

Гости увидели реконструкцию Петровской эпохи в Сибири (1715 год), полевой лагерь легионеров армии Древнего Рима, рыцарские поединки, показательные выступления «Западня.86», (посвящено войне в Афганистане) и «Операция „Багратион“» (посвящено событиям Великой Отечественной войны). Фестиваль прошел при поддержке облправительства и Российского военно-исторического общества.

Татьяна Душутина специально для Тайги.инфо запечатлела основные моменты. (Некоторые фотографии могут быть частично замазаны из-за использовании свастики на фестивале, публичная демонстрация которой грозит административным преследованием).