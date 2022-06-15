Экс-глава НИИ туберкулеза пойдет под суд в Новосибирске за коррупцию на сотню миллионов

© Наталья Гредина

Обвинительное заключение утверждено по делу экс-главы госучреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России. Ему вменяют превышение полномочий на сумму свыше 100 млн рублей.

Бывший директор Новосибирского НИИ туберкулеза Владимир Краснов предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



Кроме того, обвинение по уголовному делу по ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий) предъявлено руководителю ООО «Лимекс» и заведующей аптеки.

ООО «Лимекс», судя по данным «Контур-Фокус», возглавлял Игорь Иванов. Чистая прибыль у компании в 2019 году составила 11 тыс. рублей. В 2022 году было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, обвиняемый заключил с ООО «Лимекс» незаконное неконкурентное соглашение на поставку для нужд учреждения товаров и изделий медицинского назначения (бинты, перчатки, лекарства, антисептики и прочее).

«В 2011–2019 годах вопреки бюджетному законодательству и конкурентным процедурам при исполнении государственных контрактов подельники с участием менеджера бюджетного учреждения (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заболеванием) способствовали извлечению коммерческой организацией дохода в размере свыше 124 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовные дела будут направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.