Тело студента нашли в общежитии НГПУ

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Тело студента нашли в общежитии НГПУ
15 Июн 2022, 09:17

Тело студента нашли в общежитии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Рядом с ним был другой учащийся, которого увезли в больницу.

«Утром 5 июня в общежитие НГПУ была вызвана бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медиками были обнаружены двое молодых людей, обучающихся в НГПУ, — рассказали в пресс-службе вуза сайту НГС 15 июня. — Один из студентов не подавал признаков жизни, другой был доставлен в медицинское учреждение. Родителям пострадавших предложена помощь социальной и психологической службы вуза».

Причина смерти неизвестна.

Правоохранительные органы, по данным вуза, устанавливают обстоятельства произошедшего.


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