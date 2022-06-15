Тело студента нашли в общежитии НГПУ
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Тело студента нашли в общежитии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Рядом с ним был другой учащийся, которого увезли в больницу.
«Утром 5 июня в общежитие НГПУ была вызвана бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медиками были обнаружены двое молодых людей, обучающихся в НГПУ, — рассказали в пресс-службе вуза сайту НГС 15 июня. — Один из студентов не подавал признаков жизни, другой был доставлен в медицинское учреждение. Родителям пострадавших предложена помощь социальной и психологической службы вуза».
Причина смерти неизвестна.
Правоохранительные органы, по данным вуза, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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