В «Бруснике» рассказали, как преобразится левый берег Иртыша в Омске

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Архитекторы «Брусники» совместно с датским бюро разработали мастер-план нового района на левом берегу Иртыша в Омске. Строительство «Кварталов Драверта» начнется в 2022 году. В основе проекта — стремление интегрировать городской и природный ландшафты, создав при этом район, привлекательный для жизни и бизнеса. Стартует девелопер с возведения доминант — 17-этажных башен с террасами, панорамными окнами, высокими потолками и зеленым двором.

«Мы мыслили наш проект как отражение городской культуры, — комментирует руководитель группы мастер-плана «Брусники» Василий Большаков. — Мы хотим показать, как человек может преобразовать пространство, какими могут быть новые стандарты среды, как создать не пластмассовый, а живой мир».



В основу мастер-плана легли два базовых принципа. Первый — интеграция городского и природного ландшафтов, переход от противоречия двух стихий к их взаимодействию. Два парка, скверы, бульвар длиной 320 метров, зеленые зоны, ветвями расходящиеся по территории, станут элементами, связывающим ткань района.

«Таким образом мы как бы раздвигаем границы парков, погружаем городское в природное, и одновременно решаем сугубо практические задачи водного менеджмента, — говорит Василий Большаков. — «Ветви» — это, по сути, дождевые сады. В отличие от асфальта они эффективно впитывают и фильтруют воду. Это исключает риск подтопления и снижает нагрузку на ливневую канализацию».

Второй базовый принцип мастер-плана — разнообразие жизни. Вместе с иностранными архитекторами «Брусника» разработала модель «S — M — L». Согласно ей, масштаб и высотность застройки изменяется в зависимости от ее расположения.

«Кварталы Драверта» — проект преобразования территории в границах улиц 3-я Островская — Крупской — Шаронова — 1-я Рыбачья. Развитие территории района продлится 18 лет. За этот период здесь появится более 300 тыс. кв. метров жилья, большая школа и несколько детских садов более чем на 1,1 тыс. мест.

Вдоль Крупской специалисты спроектировали башни и крупные кварталы, подчеркивающие динамичный, плотный фронт магистрали в миллионном городе. По мере приближения к Замарайке размер блоков и их этажность уменьшаются, подстраиваясь под контекст. За счёт этого в проекте появилась сложная система разнохарактерных улиц, трассировка которых не позволяет автомобилистам разгоняться. С одной стороны, это своеобразная отсылка к градостроительным традициям европейских городов, с другой — ответ на необходимость связать большую территорию удобными пешеходными маршрутами.

«Мы спроектировали не спальный район, вымирающий днем и заполняющийся людьми ближе к вечеру, — добавляет Василий Большаков. — Здесь, помимо детских садов, школы, поликлиник, появятся магазины, кафе, рестораны, небольшие офисы вдоль улиц. Всё, что нужно для реализации бизнес-идей и долгой счастливой жизни».



Возведение «Кварталов Драверта» «Брусника» начнет с четырех 17-этажных башен, расположенных между улицами Крупской и Шаронова. Они станут одной из доминант территории. Здания отличаются деликатной, органично вписанной в контекст архитектурой: фасады будут покрыты светлой штукатуркой, а регулярная сетка окон дополнена ритмично расположенными открытыми балконами.

70% двора займут растения (30% — кустарники, по 20% — травы, многолетники и газон, 5% — крупномерные деревья). Концепция ландшафта основана на принципе сезонной переменчивости и учитывает календарь цветения. Двор будет выглядеть привлекательно в течение всего года.



На нижнем и верхнем этажах башен запроектированы особенные квартиры — с террасами и панорамными окнами. В части жилых помещений на первом этаже архитекторы «Брусники» решили заглубить перекрытия, за счёт чего высота потолков выросла до 4,75 метра. Это позволяет обустроить антресоль и перенести на нее часть функций (например, организовать кабинет или спальное место в детской.

Под башнями — подземный паркинг. В его уровне также расположатся кладовые, велосипедные и колясочные.