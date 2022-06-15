Китайцы хотят локализовать в Иркутске производство электромобилей и электробусов

15 Июн 2022, 15:17

Корпорация развития Иркутской области и Сычуаньская компания по производству автобусов подписали соглашение о намерениях. Речь идет о запуске инвестпроекта по созданию российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов.

Организационным сопровождением проекта займется Корпорация развития Иркутской области. Соглашение подписано при поддержке Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей, сообщает правительство Прибайкалья.

«В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций. Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона и мы заинтересованы в его скорейшей реализации», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В настоящее время разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. Ведется поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта.


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