Судимого за четыре убийства красноярского авторитета Пашу Цветомузыку выпустили на свободу

© vg-news.ru. Вилор Струганов

Криминальный авторитет Вилор Струганов (Паша Цветомузыка) вышел на свободу. Он был судим за организацию убийств четырех человек, а теперь без наручников дает в суде показания по делу экс-депутата красноярского заксобрания, влиятельного бизнесмена Анатолия Быкова. На допросе он не подтвердил версию обвинения, но его слова поставили под вопрос заявления другого свидетеля со стороны прокуратуры.

Вилор Струганов вышел на свободу, сообщил адвокат авторитетного бизнесмена и политика Анатолия Быкова Алексей Прохоров. По его словам, Струганов давал показания против Быкова в суде без наручников и в гражданской одежде.

«Он находился не в тюремной робе, а в обычной гражданской одежде, в суд пришел без конвоя. Исходя из этого я могу сделать вывод, что в настоящее время наказание в виде лишения свободы он не отбывает. Из чего можно сделать вывод, что он либо освободился условно-досрочно, либо суд поменял неотбытую часть наказания на более мягкую», — рассказал Прохоров ngs24.

159603В чем обвиняют Быкова

По словам Прохорова, Струганов ничего не сообщил относительно причастности Быкова к тому, в чем его обвиняют. «Зато сообщил о двух известных ему фактах, когда наш главный свидетель обвинения [Александр] Живица, он же подсудимый, давал не соответствующие действительности показания. Первый раз — в его уголовном деле, Струганова, второй раз — в деле Исминдирова по обвинениям в убийстве Артюшкова».

Вилора Струганова задержали в марте 2014 года в Москве. Основанием для ареста стали признательные показания его бывшего подельника Александра Живицы, который был задержан в ходе расследования убийства Александра Бахтина, сына красноярского криминального деятеля. Живица признался в причастности к ряду убийств, совершенных в 1990-х, сообщив, что их организатором был Цветомузыка. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и в феврале 2015-го его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.



Цветомузыка, по версии следствия, причастен к убийству пяти красноярцев в период с 1994 года по 1998-й. Среди жертв оказались несколько преступных авторитетов, в том числе Анатолий Артюшков (Артюшок), Владимир Филиппов (Филипп) и Юрий Толмачев (Толмач). Основным мотивом преступлений следствие назвало устранение конкурентов в криминальной среде. В 2015 году суд признал Струганова виновным в четырех убийствах и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

ОПГ Струганова в 1990-е контролировала рынки и автозаправочные станции в одном из спальных районов Красноярска. Цветомузыка был партнером Анатолия Быкова, возглавлявшего совет директоров Красноярского алюминиевого завода. А в 2000 году Струганов заявил, что Быков готовит на него покушение. Нападение на Цветомузыку инсценировали правоохранительные органы. Быкова приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно. Сам Струганов имеет судимости за кражу, похищение и вымогательство (семь лет, освобожден условно-досрочно), терроризм и подготовку к убийству (девять лет, также вышел по УДО).