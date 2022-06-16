КПРФ отправила региональных лидеров в главы Бурятии и Томской области

© burkprf.ru. Вячеслав Мархаев и Виктор Малышенко (слева направо)

КПРФ выставила кандидатов на выборах глав Бурятии и Томской области. В республике за пост поборется не депутат Госдумы Вячеслав Мархаев, а региональный парламентарий Виктор Малышенко, который возглавляет фракцию в Народном Хурале.

Бурятия

Председатель комитета по госполитике Народного Хурала Виктор Малышенко (КПРФ) подал документы для участия в выборах главы Бурятии. Об этом говорится в сервисе ГАС.Выборы.

Малышенко родился 27 августа 1975 года. Окончил Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления. Прошел в Народный Хурал в 2018 году, возглавляет фракцию КПРФ в региональном парламенте.

Коммунисты не стали выдвигать в Бурятии известного депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, который возглавляет реском партии. Но, как отметили в КПРФ, делегаты конференции по выдвижению «было выслушано мнение и пожелание лидера коммунистов Бурятии Вячеслава Мархаева, к которому прислушались и сделали правильный вывод участники». Из 43 делегатов 42 поддержали Малышенко.

«Для меня это событие несколько неожиданно, но я постараюсь оправдать ваше доверие и партии в целом», — отметил Малышенко.

Теперь коммунисту нужно пройти муниципальный фильтр. Также на выборы выдвинулись действующий глава республики Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).

Томск

Кроме того, КПРФ определилась с кандидатом в губернаторы Томской области. Партия выдвинет первого секретаря томского горкома, вице-спикера городской думы Андрея Петрова, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем телеграм-канале.

Андрей Петров родился 20 февраля 1984 года. Окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет, а также Институт независимых экспертиз и исследований при этом же вузе. Преподавал и заведовал кафедрой в университете.

Первый раз Петров избрался в гордуму в 2015 году. Второй — в 2020-м, когда единороссы проиграли выборы, не получив большинство. Многие коммунисты прошли в думу при поддержке «Умного голосования», компанию им составили независимые депутаты.

«Единая Россия», вероятно, выдвинет врио губернатора Владимира Мазура, который, выступая перед депутатами, перепутал Томскую область с Тюменской. Но у единороссов еще формально должны пройти праймериз, где против Мазура выдвинулся сенатор Виктор Кресс.

Выборы запланированы на 11 сентября. В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня.

Напомним, КПРФ выступает против ДЭГ. Более того, после внесения итогов электронного голосования на выборах Госдумы по округам в Москве, где уверенно побеждали оппозиционные кандидаты, победу приписали единороссам.