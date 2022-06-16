Подростка зарезали на СТО в Красноярском крае
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Жителя красноярского села подозревают в убийстве подростка. Он мог зарезать юношу на СТО во время драки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
17-летний подросток с колото-резанными ранениями грудной клетки из села Чунояр скончался в больнице, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 16 июня.
По версии следствия, вечером 15 июня 2022 года 37-летний мужчина начал конфликтовать с подростком в одном из магазинов торгового комплекса на улице Дружбы. Спор перерос в драку. Подозреваемый купил в магазине нож и несколько раз ударил им юношу в грудную клетку на СТО. Очевидцы вызвали скорую.
Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).
Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
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