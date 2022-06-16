Связанный с Гудовским автовокзал снесут в Новосибирске

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В Новосибирске планируется снести автостанцию на площади у железнодорожного вокзала. Ее оператор принадлежит депутату горсовета Андрею Гудовскому («Единая Россия»).

«Мы планируем дальше заниматься благоустройством ворот Новосибирска, которыми является привокзальная площадь. И старый этот павильончик, который долгое время использовался в режиме автовокзала, будет снесен, — заявил журналистам мэр Анатолий Локоть 16 июня. — Все службы перейдут в новое помещение».



Автостанцией управляет ООО «Автовокзал-Главный» - оператор основного автовокзала Новосибирска на Гусинобродском шоссе. Компания принадлежит депутату горсовета, главе комиссии по контролю за органами местного самоуправления Андрею Гудовскому и Наталье Яворской.

У депутата также есть собственный строительный бизнес (ООО «Сибспецстроймонтаж») и ООО «Бизнес-Глобал», профильный вид деятельности которого — автовокзалы и автостанции. Более того, совладельцем «Бизнес-Глобал» был давний партнер Гудовского Игорь Кудин, возглавляющий комиссию горсовета по городскому хозяйству, к полномочиям которой относится контроль над организацией транспортных услуг.

Андрей Гудовский был министром региональной политики Новосибирской области и и.о. первого вице-мэра.