Власти Новосибирска ищут инвесторов для сохранения дома Янки Дягилевой

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Власти Новосибирска ищут инвесторов для сохранения дома Янки Дягилевой
16 Июн 2022, 10:14

Мэрия Новосибирска ведет переговоры с собственниками дома рок-поэтессы Янки Дягилевой о превращении объекта в музей. Стороны говорят о поиске ивесторов.

Власти Новосибирска не планируют реконструировать за счет бюджета деревянный дом на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской, в котором в свое время жила Янка Дягилева. Об этом сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть 16 июня.

«У нас много копий сломано вокруг этого объекта. Мы законсервировали его, — сказал Локоть. — За счет бюджета мы не планируем данных мероприятий [по ремонту]. Если появится кто-то из инвесторов, чтобы восстановить — во время полемики, которая разгоралась вокруг объекта, я помню, раздавались предложения от желающих восстановить этот объект — если такие предложения будут, тогда будем осуждать».

В апреле 2018 года дому присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. Это спасло его от сноса — здание находилось в аварийном состоянии, и сейчас оно продолжает ветшать.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, дом остается в частной собственности. «Мы нашли компромисс сохранить этот дом, сейчас ведем с собственниками переговоры, чтобы они продолжили сохранять этот дом как музей», — прокомментировала она ситуацию.
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