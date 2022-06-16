Жительницу Барнаула и ее сына с инвалидностью выгоняют из аварийной квартиры со «смешной» компенсацией

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Мать со взрослым сыном с инвалидностью выселяют из квартиры в Барнауле. Дом признали аварийным еще в 2012 году, но до сих пор не снесли. Семье предложили компенсацию в 597 тыс. рублей, позже ее удалось поднять до 1,3 млн рублей, однако в городе невозможно купить жилье на эти деньги, считает женщина.

Жительница Барнаула Нина Калибина заявила, что ее вместе 29-летний сыном Артемом Британовым с инвалидностью выселяют из квартиры аварийного дома на улице Ярных, 29, который построили в 1937 году. Взамен ей предлагают «смешную» компенсацию, передает «Алтапресс».

«Еще в 2012 году мы с соседями написали заявление, чтобы дом признали аварийным. Проблемы на тот момент уже были существенные. Нашу просьбу удовлетворила межведомственная комиссия. Снос был назначен на 2015 год. До 2019 года все было тихо», — рассказала Калибина изданию.

Степень износа дома на улице Ярных, 29 — 50%. В квартире матери и сына площадью 22 кв. метра — дырявый потолок, который прогрызли крысы. Здание вошло в краевую программу — «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (она действует с 2019 по 2025 годы). Согласно ей, люди могут получить либо компенсацию, либо новую квартиру, уточнил «Алтапресс».

Однако в некоторых случаях власти выплачивают жильцам деньги по решению суда, а не приобретают новую, равнозначную прежней, недвижимость.

Квартиру Калибиной и Британова Железнодорожный суд с участием специальной комиссии оценил в 597 тыс. рублей. Стоимость участка и вовсе не установлена, поскольку доля Артема не определена.

С помощью адвоката женщина подала в суд иск. В нем говорилось, что необходимо провести переоценку. А итоговая сумма компенсации, учитывая материальное положение семьи и расходы на переезд, должна составлять 2 млн рублей. В качестве обоснования Калибина приложила справку, выданную сыну учреждением медико-социальной экспертизы. Согласно ей, он является инвалидом первой группы бессрочно. А также признан недееспособным.

В результате разбирательства сумму с 597 тыс. рублей удалось поднять до 1,39 млн рублей. Сюда же входит и компенсация за не проведенный еще в 1990-х годах капитальный ремонт.

Адвокат семьи подал на апелляцию. Но решение осталось без изменений.

«Признаться честно, я боюсь тут [в квартире] оставаться. Мало того, что всякая живность, так еще и проводка может загореться. Или потолок обвалится. А у меня сын на руках. Пока нам предложили жилье из маневренного фонда, на улице Анатолия. Придется ехать туда. Только перед этим нужно как-то потравить всех крыс и тараканов, чтобы не тащить с собой», — подчеркнула Калибина.

В новой квартире мама и сын могут остаться максимум на два года. А дальше — непонятно. Купить имущество в деревне и уезжать туда — не вариант: Артему необходимо постоянное наблюдение врачей, добавила женщина.

«Встать в очередь, как малоимущие, мы тоже не имеем права. Тема получает пособие по инвалидности. А я — небольшую плату по уходу за ним от Пенсионного фонда», — объяснила она.

Сейчас 29-летний Артем Британов нуждается в круглосуточном уходе. Только на лекарства для сына Калибина тратит порядка 40 тыс. рублей в месяц.

