Обвиненный в «фейках» об армии кузбасский журналист не признал вину в суде

© Тайга.инфо. Андрей Новашов

В Кемеровской области началось рассмотрение уголовного дела журналиста Андрея Новашова, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. Он полностью отрицает вину. Экспертиза от ФСБ строилась на сравнении текста и брифингов представителя Минобороны.

Рудничный районный суд Прокопьевска начал рассмотрение дела Новашова, которого подозревают по ч. 1 ст.207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ). На первом заседании прокурор огласила обвинения. Новашов не признал вину, передает Тайга.инфо.

Новашову вменяют репост во «ВКонтакте» текста Виктории Ивлевой «Мариуполь. Блокада» о том, что происходило в Мариуполе в первые дни «спецоперации», а также другие посты в соцсетях.

Старший эксперт кузбасского управления ФСБ Ирина Зубкова утверждает, что посты Новашова содержат «существенные различия» с брифингами представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и направлены на «подмену целей и задач действий ВС РФ на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик», пишут «Сетевые свободы».

На заседании также допросили свидетеля Александра Степанова, который якобы и обнаружил посты Новашова и донес о них сотруднику центра «Э». В суде он назвал этого же полицейского другом. Молодой человек оказался студентом факультета истории одного из вузов.

Степанова спросили, известные ли ему случаи, когда стороны военных конфликтов лгали в своих официальных заявлениях, например, знает ли он, что Адольф Гитлер в 1939 году утверждал, что Польша «спровоцировала нападение» на себя. Тот утверждал, что не знает. Он также сказал, что доверяет «Википедии», и защита попросила его ознакомиться с соответствующей статьей об обстрелах Мариуполя. Тот начал говорить, что «не верит» этому.

Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». В качестве меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия. Позже Центральный райсуд Кемерова по ходатайству следствия запретил Новашову общаться с сотрудниками Тайги.инфо, а также Радио Свобода* и Сибирь.Реалии*, включая внештатных.

Ранее, еще до новой меры пресечения, рассказал Тайге.инфо о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

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