Житель Кузбасса обстриг женщине волосы, избил ее и выбросил из окна

В Кемеровской области мужчину приговорили к 17 годам колонии за убийство сожительницы. Он обрезал ей волосы, избил, ударил женщину ножом и выбросил из окна пятого этажа.

36-летнему жителю Прокопьевска вынесли приговор за жестокое убийство 26-летней сожительницы. Его обвинили по пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК, сообщили в пресс-службе управления СК по Кемеровской области 16 июня.

Следствие и суд установили, что в январе 2021 года утром мужчина пришел домой пьяный. Сожительница сделала ему замечание и «на почве ревности» высказала претензии. Мужчина стал ругаться с ней и заявил, что обрежет ей волосы. Угрозу он выполнил, между ними завязалась драка. Подсудимый сначала избил женщину руками, а потом ударил ножом, после чего сбросил ее из окна квартиры на пятом этаже.

Прохожие вызвали скорую, женщину увезли в больницу. Там она скончалась. Мужчина не признал вину. Он утверждал, что сожительница сама выпрыгнула из окна.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.