Яйца подорожали почти вдвое, минтай – в полтора раза: обзор цен в Новосибирске
© Тайга.инфо
Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены в июне на колбасу, сосиски, яйца, куриные бедра и рыбу.
Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 30 мая и 14 июня.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.
Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой
Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Яйца подорожали почти вдвое, минтай – в полтора раза: обзор цен в Новосибирске Житель Кузбасса обстриг женщине волосы, избил ее и выбросил из окна Новосибирский майор погиб в спецоперации в Украине «Липовая гора»: кто дал денег парламентским партиям в год выборов Госдумы Жительницу Барнаула и ее сына с инвалидностью выгоняют из аварийной квартиры со «смешной» компенсацией
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo