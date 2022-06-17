Пьяный забайкалец зарезал двух женщин

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Пьяный забайкалец зарезал двух женщин
17 Июн 2022, 06:37

В Забайкальском крае произошло жестокое двойное убийство. Тела женщин нашли в селе Линево Озеро.

Тела 44-летней и 52-летней женщин нашли в одном из домов села Линево Озеро Хилокского района Забайкалья, сообщили в региональном управлении СК РФ. Под подозрение попал мужчина 1977 года рождения.

«По данным следствия, в ночь на 7 июня 2022 года в одном из домов в селе Линево Озеро обвиняемый в состоянии опьянения ударами ножа убил двух женщин. После совершенного преступления скрылся. Тела убитых через несколько дней были обнаружены местным жителем», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек). Подозреваемый признал вину на допросе, утверждают в СК.


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