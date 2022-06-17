Пьяный забайкалец зарезал двух женщин
© zabaykalye.sledcom.ru
В Забайкальском крае произошло жестокое двойное убийство. Тела женщин нашли в селе Линево Озеро.
Тела 44-летней и 52-летней женщин нашли в одном из домов села Линево Озеро Хилокского района Забайкалья, сообщили в региональном управлении СК РФ. Под подозрение попал мужчина 1977 года рождения.
«По данным следствия, в ночь на 7 июня 2022 года в одном из домов в селе Линево Озеро обвиняемый в состоянии опьянения ударами ножа убил двух женщин. После совершенного преступления скрылся. Тела убитых через несколько дней были обнаружены местным жителем», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек). Подозреваемый признал вину на допросе, утверждают в СК.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Пьяный забайкалец зарезал двух женщин Вакцинацию от ковида сделают обязательной в России Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 105 Яйца подорожали почти вдвое, минтай – в полтора раза: обзор цен в Новосибирске Житель Кузбасса обстриг женщине волосы, избил ее и выбросил из окна
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo