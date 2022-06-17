Правительство даст более 3 млрд на постройку микрорайона в Новосибирске

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Новосибирская область получит транш из федерального бюджета на жилищное строительство. Более 3,2 млрд рублей направят на застройку Ключ-Камышенского плато.

«Регион получит 3,27 млрд рублей на реализацию инфраструктурного проекта «Комплексная застройка квартала «Жилой микрорайон Ключ Камышенский город Новосибирск»», - говорится в сообщении правительства Новосибирской области.



Средства пойдут на строительство 1,19 млн кв.м жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги.

Проект будет завершен к 2030 году.