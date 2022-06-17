Ребенка ударило током во время игры в Новосибирске: СК рассказал подробности

© СК по Новосибирской области
Ребенка ударило током во время игры в Новосибирске: СК рассказал подробности
17 Июн 2022, 08:14

Уголовное дело возбуждено после удара ребенка током в Новосибирске. Мальчик попал в больницу. К происшествию привела детская игра.

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 11-летнему мальчику — его ударило током 16 июня.

Инцидент произошел во время игры: один из мальчиков бросил тапок другого, обувь попала в трансформаторную будку.

«Ребенок пролез в проем трансформаторной будки, доступ в которую не был надлежащим образом ограничен в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудников АО „РЭС“, в результате чего получил электротравму 3-й степени», — говорится в сообщении следствия.

В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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