Сотрудникам муниципального предприятия в Бодайбо не заплатили за март

© 3dtoday.ru

Работникам одного из муниципальных предприятий ЖКХ в Иркутской области не полностью выдали зарплату в январе-марте 2022 года. Возбуждено административное дело.

В Бодайбо перед 27 работниками муниципального предприятия в сфере ЖКХ образовалась задолженность по оплате труда за январь-март в размере 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области 17 июня.



Возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Задолженность полностью погашена, утверждают в ведомстве.

Руководству предприятия и мэру Бодайбо Евгению Юмашеву внесено представление.