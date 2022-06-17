Сотрудникам муниципального предприятия в Бодайбо не заплатили за март

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Сотрудникам муниципального предприятия в Бодайбо не заплатили за март
17 Июн 2022, 08:52

Работникам одного из муниципальных предприятий ЖКХ в Иркутской области не полностью выдали зарплату в январе-марте 2022 года. Возбуждено административное дело.

В Бодайбо перед 27 работниками муниципального предприятия в сфере ЖКХ образовалась задолженность по оплате труда за январь-март в размере 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области 17 июня.

Возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Задолженность полностью погашена, утверждают в ведомстве.

Руководству предприятия и мэру Бодайбо Евгению Юмашеву внесено представление.


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