«Сибирские каникулы»: Ростуризм презентовал маршрут по местам отдыха Путина

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Ростуризм представил на Петербургском международном экономическом форуме пять национальных туристических маршрутов. Среди них — два в Сибири, в том числе «Сибирские каникулы» Владимира Путина.

Ростуризм презентовал маршрут «Сибирские каникулы». Он пролегает по территориям Тувы, Красноярского края и Хакасии, где любит отдыхать президент РФ Владимир Путин, сообщает Ассоциация туроператоров.



Туристов ждут красноярская тайга, тувинская степь, пики и озера, таежные реки и сплавы, чабанские стоянки, горловое пение и буддийские артефакты.

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«Маршрут „Сибирские каникулы“ — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов, — прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова. — В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Туве и многое-многое другое. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли — величественную Саяно-Шушенскую ГЭС. Первые группы туристов поедут по нему в июле. Я тоже планирую отправиться по маршруту этим летом».

Продолжительность маршрута составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1,2 тыс. км.

Еще один маршрут в Сибири — «Кузбасс – огонь в сердце». «Так, в Кемеровской области можно не только побывать на настоящем угольном разрезе попробовать мороженое с добавлением угля, но и познакомиться с природой и культурой Горной Шории, с шаманами и сибирской кухней», — отмечается в сообщении Ассоциация туроператоров.

Маршрут рассчитан на четыре дня, он включает Кемерово, Новокузнецк, музей-заповедник «Томская Писаница», Шерегеш. Предусмотрено посещение разреза и ряда музеев.

По словам главы Ростуризма, новый проект ведомства предполагает развитие маршрутов по самым красивым местам страны, объединяющих культурно-исторические, природные, этнографические, гастрономические и другие впечатления.

Каждый маршрут после запуска продолжит развиваться и обустраиваться. В 2022 году на маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем — 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма, пишет ТАСС.

Сеть национальных туристических маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. Сейчас в работе находятся 24 маршрута.