Федеральная сеть пельменных закрывается в Новосибирске

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Федеральная сеть пельменных закрывается в Новосибирске
17 Июн 2022, 11:52

Сеть ресторанов «Пельмения» закрывается в Новосибирске. Она основана в Санкт-Петербурге.

«С большой грустью сообщаем, что рестораны „Пельмения“ в июне прекращают свою работу», — сообщили владельцы новосибирских кафе во «ВКонтакте».

Ресторан уже закрылся в ТРЦ «Аура». 19 июня прекратит работу точка в «Сан Сити», 26 июня — в ДЦ «Новая высота». Причины не называются.

Бренд «Пельмения» появился в Санкт-Петербурге, где продолжают работать семь ресторанов. В Новосибирске сеть развивало ООО «Ресторация», которое, по данным сервиса «Контур-Фокус», принадлежит Сергею Ретинскому. Компания в 2021 году показала выручку в размере 26,2 млн рублей, чистая прибыль составила 334 тыс.

В Санкт-Петербурге сеть работает через ООО «Русский продукт».


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