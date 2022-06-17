«МегаФон» инвестирует в Новосибирскую область более 1,6 млрд рублей

«МегаФон» и правительство Новосибирской области договорились о развитии телеком-инфраструктуры. Компания планирует инвестировать в регион более 1,6 млрд рублей. В частности в рамках соглашения «МегаФон» обеспечит связью будущую ледовую арену на левом берегу Оби.

«МегаФон» намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов в Новосибирской области, сообщает правительство региона. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 млрд рублей.



Ключевым направлением сотрудничества станет расширение зоны покрытия LTE в Новосибирской области, уточняет «МегаФон». До конца 2022 года компания модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах области, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдаленных поселках региона, где живет около 20 тыс. человек.

В рамках соглашения «МегаФон» создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби.

Высокоемкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Внутри сооружения «МегаФон» установит 300 indoor-антенн: не только на арене, но и в служебных и тренировочных помещениях. Мощности установленного оборудования хватит, чтобы единовременно обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тыс. зрителей.

«МегаФон» выступит на объекте «якорным» оператором и реализует специальное техническое решение, которое позволит другим телеком-компаниям подключить свое оборудование к системе.

В планах оператора также — обеспечение современными цифровыми технологиями нового международного терминала аэропорта «Толмачёво».